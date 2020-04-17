PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Комаровський розповів, чи захищає хлоргексидин від коронавірусу

Хлоргексидин не допомагає в боротьбі з коронавірусом Covid-19.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Хлоргексидин проти коронавірусу практично неактивний, – сказав він.

Читайте: Комаровський розповів, чи можна дезінфікувати маски праскою

Комаровський підкреслив, що використання серветок змочених в хлоргексидині не виключає необхідність миття рук з милом.

Раніше Комаровський розповідав, що між користувачами в мережі активно пересилається “рецепт” боротьби з коронавірусом. У тексті йдеться про те, що пити лимон з содою придумали в Ізраїлі і врятували багато людей.

За словами педіатра, лимон і сода не захистять людину від коронавірусу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка