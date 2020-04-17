Комаровський розповів, чи захищає хлоргексидин від коронавірусу

Хлоргексидин не допомагає в боротьбі з коронавірусом Covid-19.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Хлоргексидин проти коронавірусу практично неактивний, – сказав він.

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Комаровський підкреслив, що використання серветок змочених в хлоргексидині не виключає необхідність миття рук з милом.

Раніше Комаровський розповідав, що між користувачами в мережі активно пересилається “рецепт” боротьби з коронавірусом. У тексті йдеться про те, що пити лимон з содою придумали в Ізраїлі і врятували багато людей.

За словами педіатра, лимон і сода не захистять людину від коронавірусу.