Комаровський розповів, чи захищає хлоргексидин від коронавірусу

Хлоргексидин не допомагає в боротьбі з коронавірусом Covid-19.
Про це розповів педіатр Євген Комаровський.
– Хлоргексидин проти коронавірусу практично неактивний, – сказав він.
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Комаровський підкреслив, що використання серветок змочених в хлоргексидині не виключає необхідність миття рук з милом.
Раніше Комаровський розповідав, що між користувачами в мережі активно пересилається “рецепт” боротьби з коронавірусом. У тексті йдеться про те, що пити лимон з содою придумали в Ізраїлі і врятували багато людей.
За словами педіатра, лимон і сода не захистять людину від коронавірусу.