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Факти / Lifestyle

Вчені планують отримати готову до застосування вакцину проти Covid-19 восени – Bloomberg

Вчені Оксфордського університету, які проводять випробування вакцини від коронавірусу, ставлять за мету досягти результату ефективності до вересня. Виробництво вакцини вже триває.

– Ми сподіватимемося отримати принаймні якусь кількість доз, готових до застосування вже у вересні. Їх не вистачить на всіх до того часу. Але чим більше ми зможемо виготовити, починаючи відсьогодні, тим більше доз в нас буде, – повідомила професор вакцинології Сара Гілберт.

Наразі для участі на ранніх і середньострокових етапах контрольованих випробувань вакцини найняли 500 добровольців віком від 18 до 55 років.

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Згодом до групи включать також дорослих старшого віку. У фінальній стадії випробування братимуть участь 5 тис. людей.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що у Туреччині починають тестувати вакцину проти Covid-19 на тваринах.

Джерело: Bloomberg

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