Під час пандемії коронавірусу українці постійно ламають голову над питанням, як не захворіти під час контакту з потенційним хворим, яким може виявитися будь-хто. Не заразитися Covid-19 під час спілкування з іншими людьми допоможе зміцнення імунітету.

У цьому контексті особливу роль відіграє місцевий імунітет слизових носа і горла, вважає лікар Євген Комаровський. На його думку, саме їхні захисні властивості можуть визначити – захворіє людина чи ні.

– Є таке явище як місцевий імунітет, захисний шар слизових оболонок. На поверхні слизових носа, носоглотки, гортані, бронхів виділяється слиз, там містяться речовини, секреторний імуноглобулін. І вони можуть нейтралізувати віруси безпосередньо там, де ті намагаються потрапити в організм, – каже Євген Комаровський.

Читайте: Коронавірус в Україні: як не захворіти

Щоб не захворіти на коронавірус Комаровський закликає стежити за станом своїх слизових. Особливу увагу треба приділяти слизу.

– Якщо ця слиз рідкий, то захисні фактори активні. Якщо ж слизові пересихають, то місцевий імунітет відключається, – додає експерт.

Слизові повинні перебувати у нормальному стані. Для цього потрібно дихати повітрям з оптимальними показниками, пити багато рідини. Якщо дотримуватися цих правил, можна зміцнити свій імунітет і не захворіти на коронавірус навіть під час тісного контакту з хворим.

Нагадаємо, раніше ми писали, як захиститися від коронавірусу.

Джерело: Євген Комаровський