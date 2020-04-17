Як захиститися від смогу та симптоми отруєння

Смог у Києві може спричинити головний біль і труднощі з диханням.
Симптоми при отруєнні продуктами горіння описує Міністерство охорони здоров’я.
Смог також може викликати запалення слизової оболонки носа і гортані, подразнення очей і тахікардію. Хворий може відчувати постійну втому та нудоту.
– У разі появи симптомів отруєння продуктами горіння негайно зверніться до лікаря, – заявили у МОЗ.
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У міністерстві розповіли, як захиститись від смогу:
- не виходити на вулицю вранці;
- уникати тривалих прогулянок;
- щільно зачиняти вікна і двері;
- вмикати системи кондиціонування та очищення повітря;
- робити вологе прибирання;
- не курити і не вживати алкоголь;
- пити 2-3 літри рідини на добу;
- промивати ніс та горло;
- вживати кисломолочні продукти;
- не палити листя і траву.
Як писали Факти ICTV, смог у Києві зафіксували ввечері 16 квітня. У повітрі були виявлені продукти горіння.
Причиною забруднення повітря у столиці є пожежі в Житомирській області та Чорнобильській зоні.