Як захиститися від смогу та симптоми отруєння

Смог у Києві може спричинити головний біль і труднощі з диханням.

Симптоми при отруєнні продуктами горіння описує Міністерство охорони здоров’я.

Смог також може викликати запалення слизової оболонки носа і гортані, подразнення очей і тахікардію. Хворий може відчувати постійну втому та нудоту.

– У разі появи симптомів отруєння продуктами горіння негайно зверніться до лікаря, – заявили у МОЗ.

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У міністерстві розповіли, як захиститись від смогу:

не виходити на вулицю вранці;

уникати тривалих прогулянок;

щільно зачиняти вікна і двері;

вмикати системи кондиціонування та очищення повітря;

робити вологе прибирання;

не курити і не вживати алкоголь;

пити 2-3 літри рідини на добу;

промивати ніс та горло;

вживати кисломолочні продукти;

не палити листя і траву.

Як писали Факти ICTV, смог у Києві зафіксували ввечері 16 квітня. У повітрі були виявлені продукти горіння.

Причиною забруднення повітря у столиці є пожежі в Житомирській області та Чорнобильській зоні.