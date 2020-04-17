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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Як захиститися від смогу та симптоми отруєння

Смог у Києві може спричинити головний біль і труднощі з диханням.

Симптоми при отруєнні продуктами горіння описує Міністерство охорони здоров’я.

Смог також може викликати запалення слизової оболонки носа і гортані, подразнення очей і тахікардію. Хворий може відчувати постійну втому та нудоту.

– У разі появи симптомів отруєння продуктами горіння негайно зверніться до лікаря, – заявили у МОЗ.

Читайте: Забруднення повітря в Києві залишається на червоному рівні: дані на 17 квітня

У міністерстві розповіли, як захиститись від смогу:

  • не виходити на вулицю вранці;
  • уникати тривалих прогулянок;
  • щільно зачиняти вікна і двері;
  • вмикати системи кондиціонування та очищення повітря;
  • робити вологе прибирання;
  • не курити і не вживати алкоголь;
  • пити 2-3 літри рідини на добу;
  • промивати ніс та горло;
  • вживати кисломолочні продукти;
  • не палити листя і траву.

Як захиститися від смогу та симптоми отруєння

Як писали Факти ICTV, смог у Києві зафіксували ввечері 16 квітня. У повітрі були виявлені продукти горіння.

Причиною забруднення повітря у столиці є пожежі в Житомирській області та Чорнобильській зоні.

Джерело: МОЗ

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