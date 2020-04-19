Чому Китай не міг штучно створити Covid-19 – відповідь вченого з Уханю

На сьогодні у вчених немає достатніх знань для штучного створення вірусу, подібного до коронавірусу.

Про це заявив глава Уханьского інституту вірусології Юань Чжимін.

За його словами, не існує свідчень і тому, що коронавірус – це штучний вірус.

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– Я ніколи не повірю, що людство вже володіє достатніми знаннями для того, щоб синтезувати подібний вірус, – зазначив Чжимін.

Глава інституту зазначив, що вірус ніяк не міг вирватися, тому що співробітники дотримуються суворого регламенту поводження із зразками.

Раніше Факти ICTV писали, що перша людина, яка інфікувалася коронавірусом – працівник лабораторії Інституту вірусології в китайському місті Ухань, де і було вперше зафіксовано спалах Covid-19.

Джерела: CGTN