Ремдесивір проти коронавірусу: де його застосовують та хто розробив

Як стверджують американські ЗМІ, препарат Ремдесивір виявився ефективним для лікування важкохворих на коронавірус у медичному центрі Чиказького університету.

Але ці дані поки офіційно не підтвердили у самому медцентрі.

16 квітня видання Stat опублікувало запис відеодзвінка фахівця з інфекційних захворювань університету Кетлін Маллейн, яка займається дослідження препарату. На ньому вона обговорювала дослідження з іншими викладачами.

– Краща новина полягає в тому, що більшість наших пацієнтів вже виписані, і це чудово. Померли тільки два пацієнта, – сказала вона.

Читайте: Усі затягнуть паски: cкільки коштує лікування коронавірусу, і чому українці за нього платять

Противірусний препарат Ремдесивір розробляли у компанії Gilead Sciences для лікування гепатиту С, але він виявився неефективним. Потім його намагалися застосувати для боротьби з лихоманкою Ебола, але не вдалось завершити клінічні випробування, так як епідемія закінчилась після запровадження карантину.

У медичному центрі лікується 125 осіб від Covid-19. Ремдесивір активно використовували лікарі з 25 січня по протоколу compassionate use (застосування з гуманних міркувань. – Ред), за яким зазвичай прописують експериментальні ліки термінальним хворим.

Якщо клінічні дослідження Ремдесивіру будуть позитивними, то Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США оперативно схвалить його застосування.

Після новини акції Gilead Sciences на біржі NASDAQ зросли на 8%.

Нагадаємо, препарат Ремдесивір внесений до національного протоколу лікування Covid-19. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Джерело: Stat, Forbes