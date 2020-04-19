Україна планує закупити ремдесивір для лікування коронавірусу – Степанов

Препарат ремдесивір, який у США пройшов успішне випробування, внесений до національного протоколу лікування Covid-19, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ремдесивір внесений до нашого протоколу, нашого стандарту лікування, який затверджено відразу після мого призначення міністром, тобто 2 квітня. Це дійсно противірусний лікарський засіб, який виготовляє одна з провідних американських компаній, – зазначив він.

За його словами, ремдесивір має застосовуватися у тяжких та критичних станах, і нині МОЗ займається тим, що закупити його і привезти в Україну, зокрема за допомогою дипломатичних каналів.

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Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, на якому етапі розроблення вакцини від коронавірусу, і що заважає її створити.

В Україні за минулу добу у 343 хворих підтвердили коронавірус. Усього в країні 5 449 інфікованих Covid-19, 141 особа померла, а 347 пацієнтів одужали.