До вересня 2020 року вчені планують отримати щонайменше мільйон доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомили дослідники з Оксфордського університету.

Проте уряд Великої Британії, який підтримує проект, заявив, що говорити про конкретні дати створення вакцини ще зарано.

Професор Оскфордского університету Сара Гілберт, яка очолює розробку вакцини у Британії, заявила, що вакцина буде готова до вересня 2020 року.

Перші випробування вакцини на людях планують проводити вже наступного тижня. Нині невідомо, чи буде вона безпечною та ефективною.

Читайте: Знищити вірус за 48 годин. Методи боротьби з Covid-19 у світі та чим лікують в Україні

Зазначимо, що команда вже розробляє плани щодо масового виробництва вакцини – ще до того, як вони переконаються, що вона дійсно працює.

– Наша мета – щонайменше мільйон доз десь до вересня, коли ми дізнаємось про ефективність вакцини, а потім рухатимемось ще швидше. Цілком очевидно, що світові знадобляться сотні мільйонів доз, в ідеалі до кінця цього року, щоб закінчити цю пандемію і вивести нас із карантину, – зазначив професор Адріан Гілл.

Раніше Факти ICTV писали, що у Туреччині починають тестувати вакцину проти Covid-19 на тваринах.