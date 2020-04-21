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Факти / Lifestyle

Антитіла до Covid-19 не гарантують імунітету – ВООЗ

Тільки  2-3% світового населення має антитіла до коронавірусу, але це не означає, що у нього є імунітет.

Зокрема, йдеться про відсоток людей, які ще не хворіли на Covid-19, але мають антитіла.

Крім того, голова підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марія Ван Керхе пояснила, що надії на припинення пандемії після того, як на коронавірус перехворіє певна частина населення, марні.

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Зі свого боку гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейесус зазначив, що ослаблення обмежень не є закінченням епідемії в жодній країні.

Згідно з проведеними дослідженнями, станом на сьогодні у світі (і в кожній окремій країні) на коронавірус перехворіли приблизно 3% населення.

Нагадаємо, раніше ізраїльські біологи отримали антитіла проти коронавірусу зі зразків крові, взятих у пацієнтів і тварин, які видужали.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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