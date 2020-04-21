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Факти / Lifestyle

Чим коронавірус відрізняється від грипу: симптоми і інкубаційний період

Чим коронавірус відрізняється від грипу, які симптоми, інкубаційний період, профілактика і лікування цих захворювань – читайте в матеріалі.

Симптоми захворювання

Найбільш поширеними симптомами коронавірусу є головний біль, кашель, лихоманка, утруднення дихання, в деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт. Деякі люди мають легкі симптоми, інші  – важко хворіють.

Під час грипу висока температура тримається на рівні 38° понад 3-5 днів, у більшості випадків вона супроводжується явним знесиленням, апатією, м’язовими болями.

Крім того, у хворих на грип найчастіше вологий кашель або його зовсім немає. У хворих на коронавірус він сухий і виснажливий (важко відкашлятися).

Симптоми коронавірусу Covid-19

Інкубаційний період

Інкубаційний період коронавірусу становить від 2 до 14 днів. Для грипу це значно коротший термін – один-два дні. Протягом цього часу, навіть не проявляючи ознаки захворювання, хворі на грип дуже заразні й залишаються такими тиждень.

Читайте: Коронавірус Covid-19 – усе, що потрібно знати 

Профілактика

Для профілактики коронавірусу і грипу у МОЗ  радять дотримуватися таких правил:

  • регулярно мити руки;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс серветкою або згином ліктя);
  • дотримуватися дистанції у громадських місцях (не менше одного метра);
  • не чіпати брудними руками очі, ніс, рот;
  • дотримуватися звичайних правила гігієни;
  • не вживати сиру або без належної термічної обробки їжу тваринного походження;
  • прибирати на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення;
  • робити щеплення від грипу.

Лікування

Наразі ліків і вакцини проти коронавірусу не існує. Пацієнтів з підозрою на коронавірус необхідно ізолювати в одномісних палатах. Їм надається симптоматичне лікування. У разі, якщо одномісних палат не вистачає, людей потрібно розміщувати в палатах, у яких відстань між ліжками не менше одного метра.

За інформацією ВООЗ, при лікуванні Covid-19 антибіотики неефективні.

Щоб не захворіти на грип,  у МОЗ радять вакцинуватися. Якщо ви захворіли, то потрібно звернутися до лікаря. В жодному разі не можна займатися самолікуванням, самостійно призначати антибіотики чи інші препарати.

Хто перебуває в групі ризику захворювання на коронавірус і які вікові групи найбільш вразливі – можна прочитати в нашому матеріалі.

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