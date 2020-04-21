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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Невидимий коронавірус: 25% інфікованих людей можуть не мати симптомів

Нові дослідження свідчать про те, що коронавірус можуть переносити набагато більше людей, ніж зараз зафіксовано, через відсутність у них будь-яких симптомів.

У США минулого тижня надходили повідомлення про безсимптомні інфікування з притулку для бездомних у Бостоні, з авіаносця ВМС США, а також із лікарні в Нью-Йорку.

На борту авіаносця, де один із членів екіпажу помер від коронавірусу, 40% інших військових не мали симптомів, але були інфіковані.

У Нью-Йорку лікарня перевірила усіх вагітних жінок, які надійшли на пологи протягом двох останніх тижнів. Майже у 14% пацієнток без симптомів коронавірусу тест показав, що вірус в їхній крові все-таки був. Із 33 позитивних випадків у 29 осіб не було симптомів під час тестування, хоча у декого вони з’явилися пізніше.

Голова Центру з контролю і профілактики захворювань США заявив, що у 25% інфікованих людей симптомів може не бути. Заступник голови Об’єднаного комітету начальників штабів, генерал Джон Гайт вважає, що серед військовослужбовців цей показник може досягати 60-70%.

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Однак, жодній із цих цифр не можна сліпо довіряти, бо вони засновані на некоректному і неправильному тестуванні, вважає доктор Майкл Міна з Гарвардської школи громадської охорони здоров’я.

Нагадаємо, китайські медики опублікували дослідження, в якому описали симптоми коронавірусу за днями.

Джерело: AP News

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