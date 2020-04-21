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Факти / Lifestyle / Здоров'я

У Британії розпочинають випробування вакцини від коронавірусу на людях

Учені з Оксфордського університету у Великій Британії з четверга розпочнуть клінічні випробування вакцини проти Covid-19 на людях.

До середини травня вакцину протестують на 500 добровольцях. Половина піддослідних отримає один варіант вакцини, а друга половина – інший варіант.

У разі успіху, наступним етапом стане тестування вакцини на тисячах бажаючих.

Інша наукова група з Імперського коледжу Лондона вже також оголосила про пошук добровольців для тестування, але там випробування вакцини на людях почнуться тільки в червні.

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Нині у світі більше 70 країн працюють над створенням вакцини від Covid-19.

До слова, учені Оксфордського університету планують отримати готову до застосування вакцину проти Covid-19 восени.

Джерело: Skynews

Фото: Dreamstime

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