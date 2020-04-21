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Факти / Lifestyle

Вакцинація в умовах коронавірусу: як правильно робити щеплення

Центр громадського здоров’я спільно з ВООЗ закликає продовжувати вакцинуватися під час епідемії коронавірусу.

Однак не можна вакцинувати людей, які контактували із хворим на Covid-19 і ще не були на 14-денній самоізоляції.

Установи, які роблять щеплення, повинні дотримуватися фізичного дистанціювання, заходів профілактики та інфекційного контролю, зокрема:

  • вакцинувати потрібно у добре вентильованих приміщеннях та регулярно дезінфікувати їх;
  • біля входу в медичний заклад повинен бути антисептик для дезінфекції рук;
  • у залах очікування повинні бути плакати з інформацією про Covid-19 і нагадуваннями про заходи особистої гігієни.

Читайте: Вакцинація під час карантину: про що важливо подбати під час пандемії Covid-19

Лікарі, які роблять щеплення повинні:

  • дотримуватися гігієни рук, мити їх теплою водою із милом протягом 20-40 секунд або обробляти  дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%;
  • робити це перед та після обстеження пацієнта, перед виконанням будь-якої процедури, у разі потрапляння на руки будь-яких рідин з організму та після дотику до предметів;
  • уникати дотиків до очей, носа і рота;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни.

Раніше Факти ICTV писали, що науковці планують отримати щонайменше мільйон доз вакцини від коронавірусу до вересня 2020 року.

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