У лікарнях тестують на коронавірус лише пацієнтів з пневмонією та тих, хто контактував з інфікованими. Проте тепер усі охочі можуть перевіритися на Covid-19, не виходячи з дому. В аптеках з’явилися експрес-тести, щоправда – поки лише одного українського виробника.

У Києві експрес-тести можна знайти майже в 100 аптеках, але спершу варто перевірити в інтернеті, де вони нині є, бо користуються шаленим попитом. Ціни коливаються – від 400 до 600 грн.

Завідувач столичної аптеки Андрій Лобанов сказав, що особливі знання не потрібні.

– Є тест-смужка, скарифікатор, піпетка і серветка стерильна. Якщо тест проводитиметься у домашніх умовах, можна палець проколоти скарифікатором. Першу кров прибираємо, другу капаємо на тест, – розповів фармацевт.

Загалом потрібно чекати 10 хвилин, хоча вже за кілька секунд з’являється перша смужка. Якщо вона так і залишиться одна, це означає, що у вас немає коронавірусу. Якщо ж з’являться друга й третя – це привід для тривоги.

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Виробник запевняє, що тести вже перевірили на пацієнтах із підтвердженим коронавірусом, і вони збіглися на 100%.

– Цей тест може показати результат на 3-4 день після контакту з хворим, але у кожної людини імунна система працює індивідуально, – розповіла Ірина Цимбал, комерційний директор компанії-виробника тест-систем.

Тому, за її словами, навіть якщо на 3-4 день негативний результат, бажано зробити повторний тест через 5-7 днів.

Водночас вона зауважила: бажано, щоб тестування проводив лікар, бо через неправильний забір крові результат може бути хибним. А ще виникає спокуса приховати небажаний діагноз.

Нагадаємо, китайські медики опублікували дослідження, в якому описали симптоми коронавірусу за днями.