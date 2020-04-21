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Факти / Lifestyle / Інтернет

Залишайтеся вдома. Google Doodle із рекомендаціями по боротьбі з Covid-19

Google створив новий Doodles на 21 квітня, який закликає залишатись вдома.

На малюнку тло літер зроблене у формі будинків.

Літери читають книгу, грають на гітарі, займаються спортом і розмовляють по телефону.

При натисканні на новий дудл він перенаправляє на сторінку рекомендацій, як шукати інформацію про коронавірус.

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Залишайтеся вдома. Google Doodle із рекомендаціями по боротьбі з Covid-19

– Щоб захистити себе і оточуючих, користуйтеся перевіреною інформацією про хвороби і приймайте необхідних заходів профілактики. Дотримуйтесь рекомендацій місцевих органів охорони здоров’я, – йдеться в описі сторінки.

Нагадаємо, у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу у світі, Факти ICTV зібрали основні запобіжні заходи, які допоможуть не захворіти на вірус Covid-2019.

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