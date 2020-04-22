Комаровський назвав місця, де ризик зараження коронавірусом максимальний

Приміщення з поганим провітрюванням або заходи з великим скупченням людей є місцями, де ризик зараження коронавірусом максимальний.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

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Місця, де ризик зараження Covid-19 максимальний:

– Лікарняна палата інтенсивної терапії. Якщо в ній сухе повітря, немає інтенсивного провітрювання і невелика площа – це ідеальний спосіб зустрітися відразу з 10 інфікуючими дозами.

– Храм, казарма, тюремна камера, вагон метро та інші. Будь-яке приміщення, де багато людей знаходяться близько один до одного і де мінімальний повітрообмін.

– Концерт, вистава, цирк, з’їзд, лекція та інші. Будь-який замкнутий простір, де збирається натовп.

– Будинки для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Це зосередження в обмеженому просторі тих, для кого одна інфікуюча доза – це смертельний ризик. У таких місцях всі постійно мерзнуть, тому ніякого провітрювання, плюс нерідке застосування дихальної апаратури.

Раніше Комаровський розповів що для того, щоб людина захворіла на коронавірусну інфекцію, необхідно, щоб певна кількість вірусів потрапила на слизові оболонки дихальних шляхів або кон’юнктиву ока.

Джерело: Лікар Комаровський