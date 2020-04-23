Під час карантину актуальними стають питання – чим та як прибирати квартиру, чи варто приділяти цьому більше уваги, чи буде досить звичайного вологого прибирання?

Експерти кажуть, що варто обміркувати застосування спеціальних речовин-дезінфектантів лише в тих місцях, куди може потрапити вірус з вулиці.

– Якщо ви вдома на самоізоляції та зменшили виходи з дому через карантин, можливо, варто лише придбати спеціальний килимок для дезінфекції вуличного взуття, – говорить стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

Але якщо є бажання перестрахуватися та вимити квартиру, то варто обирати спеціальні дезінфектанти.

– З переліку доступних на ринку потрібно за маркуванням обрати таке, яке свідчить про активність до SARS-CoV-2. Якщо такого маркування на упаковці немає, його можна знайти на сайті Американської агенції захисту навколишнього середовища (EPA). Перелік вже складає 12 сторінок. Для пошуку можна скористатись кодом, який починається з EPA Reg. No. і закінчується цифрами, – додає спеціаліст.

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Можна замінити ці дезінфектанти і більш доступними засобами.

– Якщо немає можливості так відповідально віднестися до обрання дезінфектанта – можна скористати гіпохлоритом натрію (концентрація 0,1%) або звичайною Білизною, – підсумовує Вадим Арістов.

Варто пам’ятати! Під час прибирання квартири спеціальними засобами варто добре провітрювати приміщення, аби не нашкодити здоров’ю!

Але не всі лікарі радять так серйозно ставитися до питання прибирання квартири під час карантину.

– Я вважаю, що буде досить звичайного вологого прибирання із засобами, які ми використовуємо повсякчас. Важливішим буде регулярне провітрювання квартири. Антисептиками можна протирати лише речі та поверхні, до яких ми постійно торкаємося: ручки дверей, вимикачі, мишки комп’ютерів, – висловлює свою думку лікар-дерматолог Наталія Подколзіна.

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