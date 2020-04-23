Чим зайнятись під час карантину та скільки це коштуватиме

Коронавірус в Україні змусив мільйони людей залишатися вдома, тому саме час задуматись, чим зайнятись на карантині.

Хтось обере цікаву книгу чи серіал, займеться улюбленим хобі, а комусь до вподоби більш активний відпочинок.

Факти ICTV разом із платформою OLX підготували перелік цікавих та потрібних речей, які допоможуть провести карантин із користю.

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Фізкульт-привіт

Навіть якщо раніше ви не особливо любили займатися спортом, тепер за відсутності фізичних навантажень важливо тримати тіло в тонусі.

Наприклад, гантелі для душі (та сильних м’язів) можна вибрати серед майже 1 670 пропозицій. В середньому купівля обійдеться в 600 грн, проте все залежатиме від потрібної ваги.

Ролик для пресу коштує приблизно 250 грн, а додати до свого арсеналу фітнес-стрічки можна в середньому за 170 грн.

Крутити хула-хуп (або ж обруч) не тільки корисно, а й весело: його середня ціна – 240 грн.

Фітбол або м’яч для домашніх тренувань можна знайти в середньому за 200 грн.

Тренуватися зручніше на спеціальному карематі, або килимку: купити такий можна в середньому за 450 грн.

Творчий карантин

Цікаво провести час і, як результат, прикрасити оселю витвором мистецтва можна, намалювавши картину за номерами. В середньому набір обійдеться у 250 грн, зараз на платформі їх понад тисяча.

Якщо є бажання, навіть не виходячи з дому, можна отримати нові навички або здійснити давню мрію – наприклад, навчитися співати. Викладачі з вокалу готові займатися онлайн, наразі активні понад 40 пропозицій.

Якщо ж у вас є гітара — можна навчитися грати і на ній, на вас чекають 50 вчителів, які готові працювати віддалено.

Якщо мрієте покращити володіння іноземною мовою — на OLX розміщено понад 550 активних пропозицій від репетиторів англійської та приблизно 50 — німецької мови.

Настільні ігри

Класичне сімейне дозвілля допомагають створити настільні ігри. Онлайн-платформа пропонує дуже широкий вибір — 13 550 оголошень.

Одну з найвідоміших ігор — Монополію — можна придбати в середньому за 350 грн.

UNO продають за 100 грн, а Jenga — за 210 грн.

Дозвілля для дітей

Найскладніше завдання стоїть перед батьками, яким треба чимось займати маленьких дітей. Корисним і цікавим заняттям для малюків може стати вирішення головоломки або збір конструктора.

Головоломки продають в середньому за 150 грн, а конструктори – за 250 грн.

Затишок на балконі

Балкон під час карантину — стратегічно важливий об’єкт для прогулянок. Чому б там не створити маленьку оранжерею? Зелень буде тішити око, і ви зможете відчути себе ближче до природи. В середньому за 300 грн можна придбати монстеру, драцена обійдеться у 250 грн.

Гібіскус, або китайська троянда, стане прикрасою вашого дому в середньому за 200 грн.

Затишку також можна додати за допомогою декоративних подушок, а загорнувшись у плед, вже не захочеться з нього вибиратися. На сайті продають приблизно 600 нових подушок, пледів навіть більше — 1 370 позицій.

Вечорами ж особливу атмосферу створить гірлянда з ліхтариками, її можна повісити як на стіну, так і на вікно. При цьому вибір досить широкий — приблизно 870 варіантів.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували 5 надійних порад, як не втратити роботу під час карантину та зберегти свої гроші.