Лікар із США назвав спосіб виявлення Covid-пневмонії

Виявити більше пацієнтів з Covid-пневмонією раніше і лікувати їх більш ефективно можна за допомогою пульсоксиметра.

Про це розповів лікар швидкої допомоги Річард Левітан, який практикує невідкладну медичну допомогу вже 30 років.

За його словами, медичний пристрій пульсоксиметр можна купити без рецепта в аптеці. Завдяки йому не потрібно чекати тесту на коронавірус в лікарні або кабінеті лікаря.

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Пульсоксиметр включається однією кнопкою і розміщується на кінчику пальця. Через кілька секунд відображаються два числа: насичення киснем і частота пульсу. Норма сатурації – 94-99%.

– Пульсоксиметри допомогли врятувати життя двох знайомих лікарів швидкої допомоги, завчасно попередивши їх про необхідність лікування. Коли вони помітили зниження рівня кисню, обидва пішли в лікарню і одужали. Виявлення гіпоксії, раннє лікування і ретельний моніторинг, мабуть, спрацювали і для прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, – сказав лікар.

Пацієнти з коронавірусом повинні робити пульсоксиметричний моніторинг протягом двох тижнів.

Також медик додав, що люди з кашлем, втомою і лихоманкою повинні робити моніторинг пульсоксиметром, навіть якщо вони не тестувалися на коронавірус, або їх тест був негативним, тому що вони мають точність тільки близько 70%.

Нагадаємо, раніше ізраїльські біологи отримали антитіла проти коронавірусу зі зразків крові, взятих у пацієнтів і тварин, які видужали.

Джерело: New York Times