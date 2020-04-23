У Нью-Йорку майже 90% пацієнтів з Covid-19, підключених до ШВЛ, померли – Bloomberg

У США провели масштабне дослідження, за результатами якого виявилося, що 88% пацієнтів з коронавірусом, підключених до ШВЛ, вмирали.

Науковці проаналізували 2 600 випадків, коли зараження коронавірусом викликало тяжкі ускладнення. Всі пацієнти потрапили в 12 лікарень у Нью-Йорку та на Лонг-Айленді в період з 1 березня до 4 квітня. Загалом, 553 пацієнта або 21% з тих, чиї випадки оцінювалися під час дослідження, померли. Однак серед 12% людей, які були в такому важкому стані, що їх підключили до апаратів ШВЛ, смертність становила 88%.

Варто зазначити, що пацієнти старші 65 років, яких підключали до ШВЛ, виживали лише у 3% випадків.

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Водночас, серед чоловіків рівень смертності вищий, ніж серед жінок.

В результаті лікарі ставлять під сумнів використання таких машин для порятунку людей з коронавірусом.

Однак науковці Northwell Health, які брали участь у дослідженні, визнали неоднозначність застосування машин ШВЛ під час порятуноку пацієнтів з Сovid-19. Однак, за їхніми словами, висновки робилися лише, спираючись на спостереження. І така природа дослідження не дозволяє зробити остаточне рішення про доцільність використання апаратів ШВЛ.

Раніше Факти ICTV писали, що МОЗ України тестує апарати ШВЛ кількох вітчизняних виробників.