Лікарі не будуть отримувати зарплати на рівні рабства – Степанов

Після аудиту другого етапу медичної реформи, який стартував 1 квітня, МОЗ зробить все можливе, щоб лікарі отримували достойні зарплати, а лікарні не закривалися, заявив на брифінгу охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання медика з психоневрологічного диспансера, яка повідомила, що їх змушують відмовлятися від частини зарплати та скорочують у кожному відділенні по 11 працівників.

– Ми проводимо ретельний аудит наслідків старту другого етапу медичної реформи, який відбувся 1 квітня. Я і раніше говорив, що у велике занепокоєння викликає, зокрема, надання психіатричної допомоги. Бо два напрямки – протитуберкульозна служба і психіатричні лікарні – знаходяться у найгіршому становищі щодо фінансування, – сказав він.

Степанов наголосив, що його основне завдання – реформування системи охорони здоров’я.

Читайте: Другий етап медичної реформи стартував: що зміниться для лікарів та пацієнтів

– Одна з основних ознак якісної реформи – медицина, в якій працюють лікарі, які не отримують зарплату, вибачте на слові, на рівні якогось рабства. Я впевнений, що ми зможемо зробити відповідні висновки найближчим часом після закінчення аудиту, щоб не отримувати такого змісту повідомлення, і щоб у нас не зільнялися лікарі, не закрилася жодна лікарня, – наголосив міністр.

За його словами, після аудиту МОЗ запропонує рішення, що і де треба скорегувати у системі охорони здоров’я.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі дуже багато питань до медичної реформи.