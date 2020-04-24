В Італії у жінки в очах майже місяць жив збудник коронавірусу

В Італії збудник коронавірусу виявили в очах.

62-річна жінка прилетіла з китайського Уханя 23 січня, а за п’ять днів у неї виявили симптоми коронавірусу.

Її госпіталізували на наступний день та одразу зробили тест на коронавірус.

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Через три дні у пацієнтки взяли мазок з очей. Після аналізу у них виявили збудник Covid-19.

– Подальші очні проби, які збирали майже щоденно, виявляли збудник коронавірусу до 21 дня. Після цього концентрація інфекції в очах знизилася, а потім знову зросла на 27 день, – йдеться у звіті медиків.

При цьому дослідники уточнили, що кон’юнктивіт почав проходити на 15 день й остаточно зник на 20.

Збудник Covid-19 в очах може жити до 30 днів після встановлення діагнозу. Тому очі також можуть бути джерелом вірусу.

Як писали Факти ICTV, в університетському госпіталі Базеля провели розтин 20 тіл пацієнтів, які померли від Covid-19.

Серед померлих переважали чоловіки, які мали пошкодження коронарних судин, третина пацієнтів хворіли на діабет.

Джерело: Annals of Internal Medicine