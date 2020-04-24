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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Як отримати групу інвалідності під час карантину

Медико-санітарні комісії можуть встановлювати групу інвалідності заочно та без госпіталізації.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

– МОЗ рекомендує територіальним департаментам охорони здоров’я перевести роботу медико-санітарних експертних комісій у режим обмеження. Основними у процесі комунікації між комісіями і пацієнтами мають стати сімейні лікарі, – зазначила вона.

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Пройти комісію можна заочно, надіславши медичні документи без додаткових госпіталізацій.

Нагадаємо, з 1 квітня стартував другий етап медичної реформи. Лікарні, які надають вузькоспеціалізовану медичну допомогу, тепер працюватимуть за принципом “гроші йдуть за пацієнтом”.

Джерело: МОЗ

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