Вчені заявили, що у частини населення може бути імунітет до коронавірусу

Люди, які раніше хворіли будь-якими коронавірусами, можуть виробляти імунітет до Covid-19, що призводить до безсимптомного або м’якого протікання захворювання.

До такого висновку прийшла група дослідників з берлінської клініки Charite на чолі з вірусологом Крістіаном Дростеном.

Вчені вивчали Т-лімфоцити, які відіграють важливу роль у так званому набутому імуннітеті.

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Досліджувалися клітини як пацієнтів, які вже одужали від Covid-19 і людей, які ще не заразилися.

– Вражаюче, але було встановлено, що у 34% пацієнтів (останньої групи) були реактивні Т-клітини, хоча у них ніколи не було контакту з Covid-19, – зазначив вірусолог.

За словами Дростена, це може бути пов’язано з тим, що частина пацієнтів раніше перенесла різні вірусні захворювання.

Дростен підкреслив, що мова йде про перше в світі дослідження такого роду і застеріг від поспішних висновків. За його словами, поки не можна говорити про те, що третина населення Німеччини має імунітет до Covid-19.

Нагадаємо, співробітники Національної служби охорони здоров’я Шотландії та експерти з університетів Глазго та Единбурга вважають, що перенесений коронавірус скорочує тривалість життя людини в середньому на 10 років.

Джерело: NDR