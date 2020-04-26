Коронавірус в Україні: в яких областях найбільше нових хворих

За останню добу найбільше інфікованих коронавірусом зафіксовано у Дніпропетровській, Закарпатській та Тернопільській областях, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільша кількість випадків зареєстровано в Дніпропетровській області – 52, Закарпатській – 43 та Тернопільській – 42, – уточнив він.

Загалом станом на 26 квітня в Україні зафіксували 8 617 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 492 людини.

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З них 209 летальних випадків, а 840 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні продовжено карантин, який передбачає низку обмежень. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте в онлайні на Фактах ICTV.