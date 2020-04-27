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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Комаровський пояснив, чи вб’ють коронавірус пари спирту

Вдихання парів спирту не допоможе побороти коронавірус, але може вбити людину.

Про це розповів педіатр і телеведучий Євген Комаровський і додав, що питань на цю тему в різних варіантах він отримав багато.

Наприклад, лікареві поставили запитання про те, чи допоможе у боротьбі проти коронавірусу вдихання парів спирту з самогонного апарату в процесі виготовлення самогону.

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– Алкоголь, пари якого ви вдихаєте, активно всмоктується через слизову оболонку бронхів, але ви швидше сп’янієте і вб’єте себе, ніж вб’єте коронавірус. Дихати алкоголем – не має відношення до лікування, більш того – це небезпечно. Не потрібно так робити.

До слова, раніше Комаровський розповів, чи можна прати маски з милом.

Фото: Dreamstime

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