Коронавірус може вражати нирки – медики

Китайські та американські медики припускають, що коронавірус може становити загрозу ниркам і навіть провокувати ниркову недостатність.

Лікарі помітили, що серед заражених Covid-19 різко зросла кількість людей з проблемами нирок. Так, від порушення роботи нирок страждають 20-40% американських пацієнтів, які потрапили в реанімацію з коронавірусом.

Ймовірно, проблема пов’язана з тим, що організм бачить незнайому інфекцію і починає атакувати не тільки коронавірус, але і себе.

Читайте: Коронавірус: медики опублікували симптоми по днях

Крім того, нирки пов’язані з печінкою і сечовим міхуром. Тому лікарі хвилюються, що незабаром може виникнути хвиля ускладнень на інших органах.

Однак наразі точно не відомо, чи виникає ниркова недостатність безпосередньо через коронавірус або це лише побічний ефект.

Але навіть потенційна проблема вже призвела до того, що у лікарнях США спостерігається різка нестача апаратів гемодіалізу.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що лікарі в Італії назвали нові симптоми Covid-19.