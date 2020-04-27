Один із засновників Microsoft Білл Гейтс вважає, що налагодити промислове виробництво вакцини від коронавірусу COVID-19 можливо не раніше, ніж через рік.

За його словами, це оптимістичний сценарій, проте реалістичний – два роки.

Мільярдер разом зі своєю дружиною виділили $250 млн на протидію поширенню коронавірусу, зокрема і розробку вакцин у семи різних лабораторіях.

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– В ідеальному випадку ми б вийшли на промисловий масштаб протягом одного року. Але нам може це і не вдасться, можливо, буде потрібно не менше двох років, – зазначив Гейтс.

Водночас він запропонував обрати найбільш перспективні із сотні розробок, знайти кошти і налагоджувати їхнє виробництво паралельно.

Раніше Факти ICTV писали, що вчені з Оксфордського університету у Великій Британії з четверга розпочнуть клінічні випробування вакцини проти Covid-19 на людях.

До середини травня вакцину протестують на 500 добровольцях. Половина піддослідних отримає один варіант вакцини, а друга половина – інший варіант.