7 млн незапланованих вагітностей через Covid-19: невтішний прогноз фонду ООН

За даними Фонду ООН з народонаселення, півроку карантину призведуть до незапланованої вагітності у 7 млн жінок у світі.

Карантин також сприяє зростанню рівня домашнього насильства.

За шість місяців кількість випадків домашнього насильства може зрости до 31 млн.

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В ООН називають дві причини, чому пандемія сприяє гендерному насильству:

збої в роботі та фінансуванні соціальних програм запобігання насильству,

вимоги залишатися вдома, через які жертви змушені більше часу проводити наодинці зі своїми кривдниками.

Голод

Голова Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі прогнозує можливий голод у країнах Африки та Близкого Сходу, де є військові конфлікти чи кліматичні зміни.

За його оцінками, кількість людей, що голодує, у світі може зрости майже удвічі – з 135 до 250 млн.

– У зоні найбільшого ризику – країни, вражені військовими конфліктами, економічною кризою та кліматичними змінами: передусім це Ємен, Демократична республіка Конго, Афганістан, Венесуела, Ефіопія, Південний Судан, Судан, Сирія, Нігерія та Гаїті, – каже чиновник.

Раніше в ООН прогнозували, що у другому кварталі 2020 року 195 млн осіб по всьому світу втратять роботу через пандемію коронавірусу.