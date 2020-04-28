7 млн незапланованих вагітностей через Covid-19: невтішний прогноз фонду ООН

За даними Фонду ООН з народонаселення, півроку карантину призведуть до незапланованої вагітності у 7 млн жінок у світі.
Карантин також сприяє зростанню рівня домашнього насильства.
За шість місяців кількість випадків домашнього насильства може зрости до 31 млн.
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В ООН називають дві причини, чому пандемія сприяє гендерному насильству:
- збої в роботі та фінансуванні соціальних програм запобігання насильству,
- вимоги залишатися вдома, через які жертви змушені більше часу проводити наодинці зі своїми кривдниками.
Голод
Голова Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі прогнозує можливий голод у країнах Африки та Близкого Сходу, де є військові конфлікти чи кліматичні зміни.
За його оцінками, кількість людей, що голодує, у світі може зрости майже удвічі – з 135 до 250 млн.
– У зоні найбільшого ризику – країни, вражені військовими конфліктами, економічною кризою та кліматичними змінами: передусім це Ємен, Демократична республіка Конго, Афганістан, Венесуела, Ефіопія, Південний Судан, Судан, Сирія, Нігерія та Гаїті, – каже чиновник.
Раніше в ООН прогнозували, що у другому кварталі 2020 року 195 млн осіб по всьому світу втратять роботу через пандемію коронавірусу.