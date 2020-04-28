Коронaвіруc впливає на чоловічу потенцію і статеві органи – лікар

Коронавірус небезпечний для статевої системи чоловіка, якщо в організм потрапить велика кількість інфекції.

Про це розповів лікар-інфекціоніст вищої категорії, науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В Громашевського НАМН України кандидат медичних наук Віталій Янченко з посиланням на китайських вчених.

За його словами, інфекція може атакувати яєчка, де знаходяться клітини, відповідальні за вироблення сперматозоїдів.

Також у зоні ризику статеві клітини, що відповідають за рівень тестостерону і дозрівання сперматозоїдів.

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– У чоловіка, який переніс Covid-19, не тільки знижується рівень тестостерону і погіршується потенція, але іноді розвивається імпотенція, виникає безпліддя. Якщо в організм потрапила масивна кількість вірусу, не можна виключити появу аутоімунної реакції: імунітет починає руйнувати тканини власних статевих залоз. Чим більше вірусних частинок, тим сильніше реакція імунної системи, – розповів лікар.

До слова, раніше педіатр і телеведучий Євген Комаровський заявив, що немає наукових доказів негативного впливу коронaвіруcу на чоловічу потенцію і статеві органи, але теоретично він можливий.

Джерело: Факти