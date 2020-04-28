Коронавірус стане сезонним, як грип – Time

Повністю зупинити поширення коронавірусу людству не під силу через безсимптомність інфікування у деяких людей.

– Ця група безсимптомних носіїв дуже ускладнює завдання викорінення коронавірусу, – заявила група китайських вірусологів у Пекіні.

У Китаї, де заявили про перемогу над епідемією, все ще виявляють десятки інфікованих без симптомів щодня.

Науковці прогнозують, що кількість випадків Covid-19 зростатиме сезонно, як у ситуації з грипом.

– Швидше за все, ця епідемія буде співіснувати з людьми дуже довго, стане сезонною і буде підтримуватися людськими тілами, – сказав директор Інституту патогенної біології Джін Чі.

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Втім, можливо, людству не слід сподіватися навіть на сезонність хвороби. За словами голови кафедри інфекційних захворювань Вон Гуакіна з Peking University First Hospital, спекотна погода не вб’є коронавірус.

– Коронавірус дійсно чутливий до тепла, але лише якщо проведе 30 хвилин в середовищі з температурою на рівні 56 градусі, – сказав він.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп із посиланням на американських учених повідомив, що коронавірус менш стійкий у теплому і вологому кліматі, ніж у сухому і холодному.

Джерело: TIME