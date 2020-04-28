PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Що робити з використаними масками і рукавичками: поради Супрун

Використані маски та рукавички не можна викидати просто у смітник – це небезпечно для інших людей, а також засмічує довкілля, написала у соцмережі колишня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Вона також дала кілька порад, як правильно утилізувати засоби індивідального захисту.

Коротка інструкція, що робити з використаними масками та рукавичками:

  • Обробити антисептиком.
  • Покласти у міцний пакет, бажано із зіплоком.
  • Якщо такого пакета немає, можна використати звичайний, але міцно його зав’язати.
  • Покласти цей пакет у недоступному для дітей та тварин місці, наприклад, на балконі.

Супрун також наголосила, що у разі, якщо плануєте віддати використані ЗІЗ на утилізацію до якоїсь зі служб, обов’язково дізнайтеся, чи є у них ліцензія на роботу з такими відходами.

ЧитайтеЯк мило та спирт вбивають вірус Covid-19 – пояснення лікаря

За її словами, у Києві планують найближчим часом створити 10 пунктів прийому засобів індивідуального захисту.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як можна захиститись від Covid-19 на вулиці. У нагоді можуть стати не лише медичні маски, а й окуляри та рукавиці.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка