Використані маски та рукавички не можна викидати просто у смітник – це небезпечно для інших людей, а також засмічує довкілля, написала у соцмережі колишня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Вона також дала кілька порад, як правильно утилізувати засоби індивідального захисту.

Коротка інструкція, що робити з використаними масками та рукавичками:

Обробити антисептиком.

Покласти у міцний пакет, бажано із зіплоком.

Якщо такого пакета немає, можна використати звичайний, але міцно його зав’язати.

Покласти цей пакет у недоступному для дітей та тварин місці, наприклад, на балконі.

Супрун також наголосила, що у разі, якщо плануєте віддати використані ЗІЗ на утилізацію до якоїсь зі служб, обов’язково дізнайтеся, чи є у них ліцензія на роботу з такими відходами.

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За її словами, у Києві планують найближчим часом створити 10 пунктів прийому засобів індивідуального захисту.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як можна захиститись від Covid-19 на вулиці. У нагоді можуть стати не лише медичні маски, а й окуляри та рукавиці.