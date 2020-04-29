Комаровський розповів, чому люди частіше заражаються коронавірусом у храмах

Віруси можуть кілька годин зберігати активність в повітрі при відсутності в приміщенні інтенсивного повітрообміну.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Якщо в приміщенні значна кількість людей і немає інтенсивного повітрообміну, того самого протягу, якого наші люди бояться більше в 100 разів, ніж коронавірусу. Так от, якщо його немає і багато людей в приміщенні, то в цих умовах віруси можуть кілька годин зберігати активність в повітрі, — сказав він.

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Комаровський підкреслив, що це ще раз пояснює, чому люди так активно заражаються в палатах, храмах і в’язницях.

Раніше Комаровський розповів про популярну помилку використання санітайзера.