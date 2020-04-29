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Факти / Lifestyle

Комаровський розповів про популярну помилку використання санітайзера

Санітайзер проявляє свій ефект як мінімум через 30 секунд після нанесення на шкіру.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Для того, щоб санітайзер проявив свій ефект необхідно як мінімум 30 секунд. 30 секунд контакту шкіри зі спиртом до того, як ви за щось візьметеся, – сказав він.

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Комаровський підкреслив, що якщо ви хочете комусь потиснути руку або відкрити двері, то необхідно нанести санітайзер, розтерти його на руках, почекати 30 секунд і тільки після цього робити те, що запланували.

Раніше Комаровський сказав, що медичні маски можна дезінфікувати в мікрохвильовці.

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