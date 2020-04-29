Комаровський розповів про реальну кількість безсимптомних носіїв Covid-19

У 78% заражених коронавірусом людей немає симптомів або хвороба протікає в дуже легкій формі.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Дослідження показало, що 78% заражених коронавірусом людей або взагалі не мають ніяких симптомів, або у них хвороба протікає в дуже легкій формі, коли ніяких специфічних симптомів немає, – сказав він.

За його словами, 50-70% пацієнтів в Італії не мали симптомів. У Нью-Йорку провели тести на антитіла до коронавіруса у 7,5 тис. осіб і 15% дали позитивний результат.

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– У цих людей не було ніяких симптомів. Реально виходить, що у величезному Нью-Йорку 15% населення вже мають антитіла до коронавірусу. Це вже як би про те, що буде восени, скільки людей захворіють, про колективний імунітет і так далі, – сказав він.

Раніше китайські медики опублікували симптоми коронавірусу по днях, які допомагають показати, як протікає захворювання.

За основу досліджень були взяті історії хвороб пацієнтів двох лікарень Уханя, які надійшли після 29 грудня і виписалися або померли до 31 січня.