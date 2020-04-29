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Факти / Lifestyle

Коронавірус живе на поверхні 5 днів – МОЗ

Вірус Covid-19 продовжує жити на поверхнях протягом п’яти днів.

Оновлені дані опублікував Центр громадського здоров’я. Зазначається, що заразність Covid-19 вагомо знижується уже за три години.

Також у Центрі нагадали про важливість дезінфекції контактних поверхонь у квартирах та будинках.

Читайте: Як правильно дезінфікувати авто від коронавірусу

Скільки живе коронавірус на різних поверхнях?

  • Мідь (монети, посуд тощо) – 4 години;
  • Алюміній (банки з напоями, монети) – 2-8 годин;
  • Картон (коробки для доставки їжі) – 1 день;
  • Нержавійка (холодильник, мийка, кухонний посуд) – 2-3 дні;
  • Пластик (сидіння у транспорті, пляшки, кнопки) – 2-3 дні;
  • Деревина (меблі) – 4 дні;
  • Папір та скло (газети, журнали, склянки, дзеркала тощо) – до 5 днів;
  • Кераміка (посуд з глини та порцеляни) – 5 днів;
  • Метал (дверні ручки, столові прибори тощо) – 5 днів.

Чи може існувати коронавірус у їжі, експерти поки не можуть відповісти.

– Терміни існування вірусу залежать від типу поверхні, температури й вологості навколишнього середовища. Тому важливо дезінфікувати контактні поверхні в приміщеннях загального користування — ручки дверей, поручні, кнопка зливного бачка, кнопки ліфтів, ручки кранів тощо, – зауважили представники Центру.

Для проведення дезінфекції фахівці рекомендують звичайні побутові засоби із 0,5% хлору або 60-80% спирту.

При цьому не потрібно забувати про правила безпеки – цими засобами варто користуватись в гумових рукавичках.

Для автоматичного прання білизни та одягу потрібно налаштувати максимально можливу температуру, а випрані речі ретельно висушити.

Скільки живе коронавірус на різних поверхнях

Нагадаємо, Факти ІСТV розповідали, на яких матеріалах коронавірус живе найдовше. На думку дослідників Національного інституту здоров’я США, це метал та кераміка.

Фото: Dreamstime

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