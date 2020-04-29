Лікарні у регіонах додатково отримають 241,8 млн грн – Степанов

У зв’язку з критичним недофінансуванням лікарень у регіонах Міністерство охорони здоров’я додатково спрямує 241,8 млн грн, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, нестача коштів у медустановах гостро відчувалася з 1 квітня, тому МОЗ з Мінфіном знайшли можливість “отримання фінансування у квітні коштів субвенції, передбаченої для регіонів на жовтень-грудень”.

– Ці кошти перерозподілять регіонам вже сьогодні-завтра, – уточнив Степанов.

Раніше стало відомо, що українським медикам виплатили в квітні мізерний аванс, а в деяких регіонах збираються скорочувати штат.

Тому в МОЗ планують провести аудит, щоб виправити помилки в нарахуваннях.

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Нагадаємо, станом на 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіли 456 осіб. З них летальних випадків 250, а 1 103 пацієнти одужали.