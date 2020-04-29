Лікування коронавірусу в Україні: чому до протоколу додали гепарин

В Україні до протоколу лікування хворих на коронавірус додали гепарин. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив це тромбоемболічними ускладненнями у пацієнтів.

– Ми спостерігаємо під час коронавірусної хвороби велику кількість тромбоемболічних ускладнень, – розповів він на брифінгу.

За його словами, фахівці МОЗ, які складають протокол, звернули увагу на гепарин у протоколах інших країн, тому вирішили додати препарат у національний протокол лікування коронавірусу.

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Гепарин – препарат, що розріджує кров.

Нагадаємо, 10 квітня в Україні оновили протокол лікування хворих на Covid-19, що дозволить ефективніше боротися з коронавірусною інфекцією.