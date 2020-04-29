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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Що таке ІФА-тестування на коронавірус, яке масово проведуть в Україні

В Україні почнуть проводити ІФА-тести, щоб дізнатися, скільки людей перехворіло на коронавірус.

ІФА – імуноферментний аналіз, який визначає речовини білкової природи у вірусах чи фрагментах бактерій.

– У людей, які перехворіли на коронавірус, у крові залишаються навіть найменші антитіла до вірусу. Після ІФА дослідження, у лабораторії точно можуть сказати, чи хворіла людина коронавірусом. Треба розуміти, що ПЛР-тест показує, чи хвора людина на Covid-19 зараз, а ІФА-тест – чи вона вже перехворіла на нього, – пояснює Фактам ICTV лікар Марія Свист.

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Першими запроваджувати ІФА-тестування почали у Китаї.

У білок-антиген поміщають краплю крові людини, а потім відмивають її сольовим розчином. Якщо людина вже перехворіла, то антитіла ”скріпляться” з білком у пробірці, пояснює лікар.

Україна може стати п’ятою країною в світі, де буде запущена масова ІФА-діагностика для виявлення антитіл до коронавірусу.  Масове тестування покаже, скільки насправді людей перехворіло Covid-19.

Як писали Факти ICTV, на сьогодні тестування на коронавірус в Україні відбувається за чітким алгоритмом. Їх проводять у закладах охорони здоров’я. Людині з підозрою на коронавірус роблять два тести: на грип і на Covid-19.

Фото: dreamstime

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