Вегетаріанці більше схильні до депресії, ніж м’ясоїди – дослідження

Люди, що виключили зі свого раціону м’ясо, більш схильні до психічних розладів.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного американськими фахівцями.

Так, під час дослідження встановили, що на депресією протягом життя страждає кожен третій вегетаріанець.

– Порівняно з м’ясоїдами, вегетаріанці в два рази частіше купують рецептурні ліки від психічних захворювань. Також, вегетаріанці в два-три рази частіше думають про те, щоб не нашкодити своєму організму або існуванню. Йдеться, наприклад, про самогубство, – кажуть дослідники.

Американські фахівці також з’ясували, що виключення з раціону м’яса, особливо – курятини, згодом веде до різного роду психічних розладів.

– Хоча ризики і переваги вегетаріанської дієти обговорювалися століттями, наші результати показують, що м’ясоїди мають краще психологічне здоров’я. Якщо ви взагалі хочете уникнути підвищеного ризику депресії, занепокоєння і заподіяння собі шкоди, то їжте м’ясо, – зробили висновок дослідники.

У дослідженні взяли участь 160 тис. 257 осіб.

До слова, Китай обмежив споживання м’яса диких тварин на час пандемії коронавірусу.

Джерело: Global Meat News