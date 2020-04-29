Як правильно дезінфікувати авто від коронавірусу

Автомобіль, яким користується декілька людей, теоретично може бути носієм небезпечного коронавірусу Covid-19.

Колишня в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун стверджує, що систематична дезінфекція автомобіля зменшує шанси інфікуватися та потребує не так багато часу, як здається.

Без прибирання у салоні віруси можуть існувати до 2-3 днів.

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Як дезінфікувати автомобіль від коронавірусу?

Розприскуємо антисептик чи аерозоль по салону

Спрей має потрапити на усі поверхні, до яких можна доторкнутися рукою. Обробити потрібно сидіння, руль, панель передач, підлокітники та бардачок.

Чекаємо 5-7 хвилин

Треба вийти з авто та зачекати, поки рідина потрапить на поверхні та висохне. Після цього провітрюємо автомобіль, інакше залишиться стійкий запах аерозолю.

Протираємо салон спиртом

Ганчірку або цупку серветку змочуємо спиртом і гарно протираємо всі ті поверхні, куди потрапляв аерозоль. Запах спирту не менш стійкий – провітрити автомобільний салон доведеться ще раз.

Також Уляна Супрун радить завжди возити із собою антисептик чи спиртовмісний аерозоль. Він завжди стане в нагоді для дезінфекції місць, котрих торкалися руками інші люди.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як можна захиститись від Covid-19 на вулиці. У нагоді можуть стати не лише медичні маски, а й окуляри та рукавиці.