Коронавірус в Україні: в яких областях найвища смертність

Станом на 30 квітня показник смертності від коронавірусу в Україні перевищує середній по країні в Івано-Франківській (5,8%), Кіровоградській (4,6%), Львівській (3,3%), Сумській (3,9%), Хмельницькій (6,1%), Чернігівській (8%) та Полтавській (3%) областях.

Наразі в Україні зареєстровано 261 смерть від Covid-19. Серед померлих переважають чоловіки – 146 (56%) та люди віком від 50 років (85%).

За даними НСЗУ, більшість з них (70,5%) мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння.

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Показник смертності склав 0,62 на 100 тис. населення. Летальність – 2,5%.

Нагадаємо, станом на 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіло 540 осіб. З них летальних випадків 261, а 1 238 пацієнтів одужали

10 квітня в Україні оновили протокол лікування хворих на Covid-19, що дозволить ефективніше боротися з коронавірусною інфекцією.