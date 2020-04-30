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Факти / Lifestyle

Повторне зараження Covid-19: вчені назвали можливу причину

Люди, які перехворіли Covid-19 можуть як і раніше нести в собі частинки вірусу, що не виявляються звичайними тестами.

Вчені з Армійського медичного університету міста Чунцин в Китаї прийшли до висновку, що частинки вірусу можуть перебувати глибоко в легенях.

Вони вивчили випадок пацієнтки, яка пройшла курс лікування і тричі здала тест, який показав негативний результат.

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Жінка зробила комп’ютерну томографію і була готова до виписки, але наступного дня раптово померла від серцевого нападу.

Після розтину вчені виявили сліди Covid-19 в глибоких тканинах легенів, хоча їх не було в печінці, серці, кишечнику і в кістковому мозку.

За словами медиків, приховані штами в легенях не викликали ніяких явних симптомів.

Вчені вважають, що це може пояснювати випадки повторного виявлення коронавірусу у пацієнтів, які вже вважалися здоровими.

Нагадаємо, співробітники Національної служби охорони здоров’я Шотландії та експерти з університетів Глазго та Единбурга вважають, що перенесений коронавірус скорочує тривалість життя людини в середньому на 10 років.

Джерело: South China Morning Post

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