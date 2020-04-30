31% хворих на коронавірус, яким давали препарат ремдесивір, одужували швидше. ніж ті, хто приймав плацебо.

Про це йдеться у заяві американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.

– Середній час відновлення становило 11 днів для пацієнтів, які отримували ремдесивір, в порівнянні з 15 днями для тих, хто отримував плацебо. Дані показують, що ремдесівір надає чіткий, значний, позитивний ефект в скороченні часу на відновлення, – каже Ентоні Фаучи,директор інституту.

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Результати також показали, що люди, які отримували ремдесівір, рідше вмирали. Смертність склала 8% у тих, хто отримував препарат, проти 11,6% в групі, де пили плацебо.

Дослідження почалося 21 лютого, в ньому взяли участь 1 063 пацієнта у 68 клініках США, Європі та Азії. Пацієнти не знали, до якої групи вони належать, щоб усунути несвідоме зміщення.

– Ми повинні побачити повні результати, але в разі підтвердження це буде фантастичним результатом і відмінними новинами для боротьби з Covid-19, – каже епідеміолог Пітер Хорб.

Противірусний препарат ремдесівір відноситься до класу ліків, які впливають на вірус безпосередньо. Він імітує один з чотирьох будівельних блоків РНК і ДНК і поглинається геномом вірусу, замикаючи на собі процес розмноження.

Ремдесивір розробляли для лікування гепатиту С, але він виявився неефективним. Потім його намагалися застосувати для боротьби з лихоманкою Ебола, але не вдалось завершити клінічні випробування – епідемія спала.

Як писали Факти ICTV, препарат ремдесивір, внесений до національного протоколу лікування Covid-19. Він має застосовуватися у тяжких та критичних станах, і нині МОЗ займається тим, що закупити його і привезти в Україну, зокрема за допомогою дипломатичних каналів.

Джерело: sciencealert

Фото: dreamstime