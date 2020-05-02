Влада Судану запровадили кримінальну відповідальність за операції, які проводяться з метою жіночого обрізання.

Тепер за такі операції встановлено покарання у вигляді трьох років тюремного ув’язнення.

Однак, як показує практика інших країн, де давно ввели кримінальну відповідальність за це, побороти варварську традицію не так вже й легко.

Що таке жіноче обрізання

Жіноче обрізання – це повне або часткове видалення клітора, внутрішніх статевих губ, видалення частини або всіх зовнішніх статевих органів, зшивання або звуження вагінального отвору.

За даними ВООЗ, практика жіночого обрізання поширена, щонайменше, у трьох десятках країн Африки, Близького Сходу та Азії. Понад 200 млн жінок і дівчат, які зараз живуть, піддалися жіночому обрізанню.

Причина виникнення жіночого обрізання

Цікаво, що жіноче обрізання не є релігійною традицією, хоча і проводиться зазвичай в ісламських країнах, але в Корані немає ні слова про нього.

Відомо, що подібні операції практикувалися в стародавньому Єгипті та імперії Інків, а також у вікторіанській Англії та Новому Світі.

Причини, через які дівчаткам від 5 до 14 років робили обрізання, абсурдні: лікування від мастурбації, захист від позашлюбних зв’язків, збереження невинності до весілля.

Однак, жіноче обрізання – це ніщо інше, як варварський прояв гендерної нерівності, адже у такий спосіб жінок просто намагалися “втихомирити”. Все тому що обрізання позбавляє жінку можливості отримувати задоволення від інтиму або ж зовсім здійснювати статевий акт.

Зазвичай такі операції проводять лідери-знахарі в антисанітарних умовах, які виконують центральні ролі в громадах.

Однак, були і лікарі, які вітали подібні операції. Наприклад, американський гінеколог Джеймс Берт з 1966 по 1989 рік переставляв місцями піхву і сечівник та видаляв клітор. До слова, він випустив книгу Хірургія кохання, в якій називав жінок недостатньо придатними для сексу. До 1975 року гінеколог прооперував 4 тис. жінок без їх згоди.

Які процедури проводять під час жіночого обрізання

Клітордектомія – це коли частково або повністю видаляють клітор.

Висічення – так зазвичай називають часткове або повне видалення клітора та статевих губ.

Інфібуляція – це коли звужують отвір піхви через створення покривного ущільнення, яке утворюється шляхом вирізання та репозиції мінорних статевих або статевих губ (іноді шляхом зшивання). Може поєднуватись і з видаленням клітора.

Четвертий тип містить у собі всі інші шкідливі процедури для жіночих статевих органів в немедичних цілях, наприклад: уколи, проколювання, надрізання, вискоблювання та припікання області геніталій.

Наслідки жіночого обрізання:

сильний біль;

крововилив;

набряк тканин статевих органів;

лихоманка;

інфекції, наприклад, правець;

проблеми з сечовипусканням;

проблеми із загоєнням ран;

травма навколишньої статевої тканини;

смерть.

Проблеми, які будуть супроводжувати жінку все життя:

проблеми менструального циклу;

проблеми з сечовипусканням;

проблеми у сексуальному житті;

підвищений ризик ускладнень під час пологів і навіть смерть новонародженого;

психологічні проблеми.

Раніше Факти ICTV писали, у 2017 році в Єгипті, в курортному місті Хургада 5-річній доньці української емігрантки зробила обрізання свекруха, через що дівчинка померла.