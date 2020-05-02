Влада Судану запровадили кримінальну відповідальність за операції, які проводяться з метою жіночого обрізання.
Тепер за такі операції встановлено покарання у вигляді трьох років тюремного ув’язнення.
Однак, як показує практика інших країн, де давно ввели кримінальну відповідальність за це, побороти варварську традицію не так вже й легко.
Що таке жіноче обрізання
Жіноче обрізання – це повне або часткове видалення клітора, внутрішніх статевих губ, видалення частини або всіх зовнішніх статевих органів, зшивання або звуження вагінального отвору.
За даними ВООЗ, практика жіночого обрізання поширена, щонайменше, у трьох десятках країн Африки, Близького Сходу та Азії. Понад 200 млн жінок і дівчат, які зараз живуть, піддалися жіночому обрізанню.
Причина виникнення жіночого обрізання
Цікаво, що жіноче обрізання не є релігійною традицією, хоча і проводиться зазвичай в ісламських країнах, але в Корані немає ні слова про нього.
Відомо, що подібні операції практикувалися в стародавньому Єгипті та імперії Інків, а також у вікторіанській Англії та Новому Світі.
Причини, через які дівчаткам від 5 до 14 років робили обрізання, абсурдні: лікування від мастурбації, захист від позашлюбних зв’язків, збереження невинності до весілля.
Однак, жіноче обрізання – це ніщо інше, як варварський прояв гендерної нерівності, адже у такий спосіб жінок просто намагалися “втихомирити”. Все тому що обрізання позбавляє жінку можливості отримувати задоволення від інтиму або ж зовсім здійснювати статевий акт.
Зазвичай такі операції проводять лідери-знахарі в антисанітарних умовах, які виконують центральні ролі в громадах.
Однак, були і лікарі, які вітали подібні операції. Наприклад, американський гінеколог Джеймс Берт з 1966 по 1989 рік переставляв місцями піхву і сечівник та видаляв клітор. До слова, він випустив книгу Хірургія кохання, в якій називав жінок недостатньо придатними для сексу. До 1975 року гінеколог прооперував 4 тис. жінок без їх згоди.
Які процедури проводять під час жіночого обрізання
- Клітордектомія – це коли частково або повністю видаляють клітор.
- Висічення – так зазвичай називають часткове або повне видалення клітора та статевих губ.
- Інфібуляція – це коли звужують отвір піхви через створення покривного ущільнення, яке утворюється шляхом вирізання та репозиції мінорних статевих або статевих губ (іноді шляхом зшивання). Може поєднуватись і з видаленням клітора.
- Четвертий тип містить у собі всі інші шкідливі процедури для жіночих статевих органів в немедичних цілях, наприклад: уколи, проколювання, надрізання, вискоблювання та припікання області геніталій.
Наслідки жіночого обрізання:
- сильний біль;
- крововилив;
- набряк тканин статевих органів;
- лихоманка;
- інфекції, наприклад, правець;
- проблеми з сечовипусканням;
- проблеми із загоєнням ран;
- травма навколишньої статевої тканини;
- смерть.
Проблеми, які будуть супроводжувати жінку все життя:
- проблеми менструального циклу;
- проблеми з сечовипусканням;
- проблеми у сексуальному житті;
- підвищений ризик ускладнень під час пологів і навіть смерть новонародженого;
- психологічні проблеми.
Раніше Факти ICTV писали, у 2017 році в Єгипті, в курортному місті Хургада 5-річній доньці української емігрантки зробила обрізання свекруха, через що дівчинка померла.