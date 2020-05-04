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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Чи передається коронавірус через укус комара – відповідь МОЗ

Covid-19 не передається через укус комара, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Міфи, які останнім часом поширюються у мережі, сіють у суспільстві паніку й сильно ускладнюють роботу медиків, констатують у відомстві.

Коронавірус — це респіраторний вірус, який передається повітряно-крапельним шляхом, тобто внаслідок вдихання крапель, що виділяються з дихальних шляхів хворого, наприклад, під час кашлю або чхання, а також крапель слини або виділень з носа.

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– Інформація про те, що Covid-19 передається через укус комара – міф, – йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

До слова, Факти ICTV спільно з ВООЗ підготували відповіді на найпоширеніші запитання про коронавірус.

Фото: Dreamstime

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