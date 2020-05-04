В Україні певною мірою ослаблять карантин, дозволивши планові операцій у клініках. Дозвіл на їх проведення набере чинності з вівторка, 5 травня.

Про це розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час щоденного брифінгу.

– Із завтрашнього дня будуть дозволені планові операції. Не було жодного зараження під час операцій, – заявив міністр.

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Він додав, що відповідне рішення уряду закріплено змінами до постанови №211.

Також він зазначив, що планові операції будуть проводитися після тестування пацієнта на коронавірус методом ПЛР.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні для медиків, які працюють з хворими на коронавірус, закуповували замість захисних костюмів спецодяг для малярів.