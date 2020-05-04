Пневмонія у хворих на коронавірус може початися без температури – Голубовська

У хворих на коронавірус може виникнути ураження легенів і без високої температури.

Про це розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

– Не завжди вона є чітким прогностичним ознакою подальшої тяжкості перебігу захворювання. Тобто, може бути субфебрильна температура, і виникнути важка пневмонія, – сказала вона.

Голубовська зазначила, що температура в 38-39°C, зазвичай, не дуже характерна для даного захворювання.

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– А буває такий стан, на жаль, коли у людини взагалі без підвищення температури тіла відразу починається дихальний розлад. Тобто вона першу фазу захворювання пропускає, відразу починається з другої фази ураження легенів, і не просто якась пневмонія, а набряк легенів починається у людини без температури. У нас була така людина, і з цукровим діабетом, і з ампутованою кінцівкою. Але вона одужала, вже виписалася, – розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, які симптоми коронавірусу. Медики розповіли, які можуть з’являтися ознаки захворювання у різні дні.