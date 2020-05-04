Симптоми коронавірусу трапляються як звичні, так і зовсім несподівані.

Більшість із них розвиваються протягом 2-14 днів, однак є випадки, коли Covid-19 протікав з маловираженими симптомами.

У ВООЗ зазначають, що між грипом і коронавірусом є кілька суттєвих відмінностей.

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На відміну від сезонних штамів грипу, коронавірус викликає серйозні ускладнення, бо у людей немає імунітету до вірусу Covid-19.

Факти ICTV створили короткий тест на знання симптомів коронавірусу. Пройдіть і дізнайтеся, чи зможете ви себе убезпечити.

Симптоми коронавірусу:

лихоманка;

головний біль;

кашель;

ускладнене дихання;

слабкість;

підвищена температура;

гіпоксія;

біль у м’язах.

У деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт.

Раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів, які симптоми коронавірусу з’являються у дітей.