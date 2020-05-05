Які планові операції дозволив уряд (ДОКУМЕНТ)

У понеділок Кабінет міністрів дозволив частину планових операцій, які були заборонені з березня через пандемію коронавірусу.

Зокрема дозволили надання медичної допомоги у регіонах, де лікарні, призначені для госпіталізації людей з Covid-19, заповнені менше, ніж наполовину.

Крім того, дозволили операції після ускладнених пологів і вагітності, медичну допомогу для породілль і новонароджених, операції для онкохворих у спеціалізованих відділеннях лікарень і паліативну допомогу у стаціонарних умовах.

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Усі пацієнти, яким робитимуть планові операції, муситимуть пройти обов’язковий ПЛР-тест на коронавірус.

Які планові операції дозволив уряд

Постанова Кабінету міністрів

Нагадаємо, Кабмін продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня будуть пом’якшення.